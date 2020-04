Perù: coronavirus, presidente Vizcarra prolunga stato di emergenza fino al 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato un'estensione della stato di emergenza decretato a causa della pandemia del nuovo coronavirus fino al 10 maggio. La decisione è stata presa nel giorno in cui il numero di contagi ha superato quota 20 mila, un numero che rappresenta il doppio di quello registrato solo nove giorni fa, mentre i decessi sono 572 dall'inizio della pandemia con 42 morti nelle ultime 24 ore. "La curva dei contagi continua in ascesa e ancora non abbiamo raggiunto il picco, per questo la raccomandazione che abbiamo accolto da parte degli esperti è quella di estendere lo stato di emergenza per altre due settimane", ha affermato Vizcarra. (segue) (Brp)