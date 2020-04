Perù: coronavirus, presidente Vizcarra prolunga stato di emergenza fino al 10 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese, dove è in vigore la quarantena, le uscite sono limitate per sesso a seconda dei giorni. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì potranno circolare solo gli uomini; il martedì, il giovedì e il sabato le donne, mentre domenica le uscite saranno proibite per tutti. Gli spostamenti sono consentiti solo per l'acquisto di viveri o prodotti farmaceutici. Durante gli spostamenti è obbligatorio l'uso della mascherina. Venerdì 27 marzo il Congresso del Perù ha approvato a maggioranza il testo che assegna pieni poteri all'esecutivo, per un periodo di 45 giorni, nel quadro dell'emergenza causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Brp)