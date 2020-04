Perù: coronavirus, presidente Vizcarra prolunga stato di emergenza fino al 10 maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte economico il governo ha annunciato che destinerà risorse pari al 12 per cento del suo Pil all'emergenza causata dal nuovo coronavirus. "L'impatto economico di quello che sta succedendo non ha precedenti e il piano economico che dobbiamo applicare deve essere un piano senza precedenti", ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Maria Antonieta Alva, in un'intervista con "Cuarto Poder". Il governo, ha spiegato, sta pensando allo sviluppo di un piano su due tappe: una di contenimento della crisi e uno di riattivazione dell'economia. La spesa prevista per queste due fasi è di 16 miliardi di euro circa. Altri 8 miliardi di euro verranno messi in campo per la fase di riattivazione. "Abbiamo le risorse fiscali per adottare misure coraggiose ma necessarie", ha detto Alva. (Brp)