Coronavirus: Sala, rsa per settimane senza istruzioni adeguate, situazione al Pat non è sotto controllo

- Intervistato da Corrado Formigli nella puntata di Piazzapulita che andrà in onda questa sera, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla domanda su quanto accaduto nelle rsa ha risposto: "Mi sono fatto l'idea che per parecchie settimane non abbiano avuto istruzioni adeguate, altrimenti non è comprensibile come possa essere successo tutto ciò". "Il giudizio lo darà chi deve indagare - ha proseguito Sala - per me la cosa importante è poter dire alle famiglie di quei 700 degenti al Pat o a quelle che hanno anziani in quelle residenze che la situazione è sotto controllo. Non lo è".(Rem)