Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali

- Sgravi fiscali, tra queste la riduzione dell'Irap, proroghe delle concessioni al 2033 e l'urgenza di stabilire le misure per la fruizione delle spiagge in sicurezza. Sono i tre filoni principali, emersi nel corso della seduta odierna, in video conferenza, della commissione regionale congiunta Turismo e Sviluppo economico, su cui le associazioni del comparto balneari del Lazio hanno invitato la Regione a intervenire in tempi brevi. "Sarebbe il caso che gli stabilimenti balneari, proprio per le loro caratteristiche specifiche, fossero i primi a riaprire", ha esordito Maurizio Criscuolo di Cna Balneari Lazio. "Ci preoccupiamo di librerie e dei negozi per bambini ma lo stabilimento balneare è il posto più salubre dove mandare le persone una volta che finito il lockdown: lo dice il professor Rezza, non io. Il vero problema è negli spazi chiusi non in quelli aperti. La diluizione del virus è massima in mare e sulla spiaggia, perché la ventilazione lungo le coste è superiore rispetto ad esempio a quella di una piazza. Semmai il problema è nel distanziamento sociale - ha aggiunto Criscuolo -. Si è parlato di plexiglass, il problema è, invece, di altra natura, non stiamo parlando del distanziamento sociale degli ombrelloni ma delle persone. I problemi sono su come raggiungere gli ombrelloni e dovremmo capire quali sono i percorsi per raggiungere bar, docce o le postazioni dei clienti". Per Criscuolo i balneanri hanno chiuso a settembre 2019, e se questa stagione non avesse esito, tutto il settore si troverebbe nella situazione di fare nuovamente attività nella primavera del 2021, quindi per gli stabilimenti si avrebbe un lockdown di due anni. "Abbiamo bisogno di certezze - conclude Criscuolo -. Sono 10 anni che siamo in vertenza, occorre una posizione chiara, la legge 145 del 2018 prevede la concessione al 2033. Ogni regione ha interpretato a modo suo". (segue) (Rer)