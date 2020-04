Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fargli eco Marco Maurelli, Federbalneari Lazio che chiede un'ordinanza regionale condivisa con le associazioni di categoria che con i comuni, perché poi saranno i comuni che interverranno sulla gestione della sanificazione delle spiagge, e sulla gestione delle spiagge libere. La Regione deve emettere regolamenti in modo chiaro e omogeneo - spiega Maurelli - su tutto il territorio. Stiamo parlando di norme straordinarie come straordinario è l'evento della pandemia, come straordinario deve essere, quindi, il tema della gestione entro dicembre 2020. Queste commissioni devono ridisegnare lo strumento normativo in chiave anti-covid. Si darà così anche ai Comuni l'occasione per rivedere la redazione dei propri Pua. Chiediamo la sospensione della valenza turistica A e che si lasci tutto nella valenza turistica B. Eviteremo balzelli su falsi parametri, peraltro realizzati dalla Regione Lazio, ma che oggi sono saltati, andranno riviste la destagionalizzazione, per le misure economiche auspichiamo un fondo speciale per i lavoratori stagionali rimasti fuori dal decreto Cura Italia. Proponiamo - conclude - la sospensione del canone 2020 addizionale, auspichiamo incentivi al consumo nella disponibilità delle famiglie meno abbienti". Ruggero Barbadoro di Fiba Confesercenti affronta il problema dell'accesso al credito, anche perché "quest'anno non sarà certo l'anno dei profitti. Andrea De Fonte, Balneari Ostia ribadisce come la misura più utile, a costo zero per l’amministrazione, sia intervenire sull’estensione delle concessioni al 2033. Infine, Simonetta Mancini di Assobalneari, invita a coniugare soluzioni che contemplano sicurezza sanitaria e attività. Inoltre, chiede "l'annullamento di balzelli locali, se non ora, quando? fate in modo che le aziende balneari non muoiano a dicembre 2020, ci sono le basi per avere una prospettiva più lunga". Federico Traldi, Associazione Albaa, nel suo intervento chiede che "vi sia una chiara comunicazione sulla sicurezza delle spiagge laziali". (segue) (Rer)