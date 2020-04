Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della commissione, numerosi sono stati gli interventi dei consiglieri regionali. Angelo Tripodi (Lega) ha fatto sapere di aver già presentato, prima di Pasqua, un vadevecum per riaprire le attività balneari, nel suo intervento spinge sulla proroga delle concessioni al 2033, riporta come modello da seguire per i Comuni, l'esempio di Santa Marinella. "Il settore balneare impiega minimo 7000 dipendenti - dichiara il capo gruppo della Lega - e mentre gli operatori stanno montando, non sanno ancora come contrattualizzare i propri dipendenti, quindi attiviamo i vocuher. Snellire le procedure è ormai doveroso, bisogn correre affinché il comparto non subisca altri danni". Il consigliere di Fd'I Giancarlo Righini inquadra il problema con un comune denominatore, "la certezza sulle date della riapertura, possibilmente già il 4 maggio, l'attesissima proroga al 2033 delle concessioni balneari, consentita da legge nazionale, e la garanzia della piena operatività del settore, con un'opportuna opera di sensibilizzazione rispetto al distanziamento personale negli stabilimenti". Per la capogruppo del M5s Roberta Lombardi "il settore balneare ha senza dubbio una fortissima valenza strategica per il turismo e l'economia della Regione, non ci sottrarremo all'impegno di dare sostegno ad un comparto importante che genera occupazione ed indotto di considerevole portata. Al tempo stesso - ha precisato - riteniamo che la 'risorsa mare' debba essere fruibile da parte di tutti i cittadini, soprattutto nei prossimi mesi in cui i servizi balneari acquisiranno un forte valore sociale per le famiglie, come unica valvola di sfogo". (segue) (Rer)