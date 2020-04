Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone di FI ha parlato di grido d'allarme dei balneari "a Pasqua si andava già al mare, è l'anno della convivenza con il covid, dobbiamo subito affrontare la doppia esigenza, far ripartire gli stabilimenti e contemporaneamente garantire i cittadini, non vi è dubbio che dobbiamo assicurare le regole ma chiedo agli assessori se siamo in grado di rispondere a queste domande? ma subito, non dopodomani". "Su di voi pesa ancora di più l'incertezza - ha detto la presidente della commissione Sviluppo economico, Marietta Tidei (Gruppo Misto) - alla riapertura quando sarà, per voi sarà tutta da definire la fruizione, ci vogliono protocolli di sicurezza, misure chiare. E' stata evocata la legge 145 e abbiamo detto che il governo emanerà a breve un nuovo Dpcm, avete bisogno di chiarezza, al pari di qualsiasi altra attività economica. Credo dobbiate sapere su che titolo potete contare, ci sono Regioni e Comuni che ci sono già pronunciate. Tutti noi dovremmo farci parte attiva con il governo nazionale, lo dico agli assessori che possono rappresentarci nella conferenza Stato Regioni. Un settore che soffre e soffrirà, su tante cose che avete chiesto, come Regione lazio abbiamo il dovere di dare risposte, pensare che oggi ci sia un' enorme massa di lavoratori stagionali senza coperture, è impensabile, vanno garantiti. Sulle misure di contenimento gli italiani hanno mostrato di essere resposonabile, ha seguito tutte le regole di contenimento, non credo di dover chiudere i bagnanti nelle celle. Sono d'accordo sulla destagionalizzazione, è chiaro a tutti noi, che questa modalità di lavoro non è produttiva", ha concluso Tidei. Per il consigliere del Pd Enrico Forte: "Mai come in questo periodo le attività balneari rivestono un ruolo importante dal punto di vista economico e ancor più sotto quello sociale. Ogni azione riferita al comparto dovrà essere ricompresa nell’ambito dell’economia del mare e nel piano regionale del turismo. Occorre - ha spiegato il consigliere Forte - inoltre, studiare possibili azioni per ridurre la tassazione". (segue) (Rer)