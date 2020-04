Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore della Regione Lazio allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, rivolgendosi ai balnenari, ha detto: "Non vi abbandoniamo, ma aiutateci ad aiutarvi", sottolineando che l''emergenza Covid-19 inciderà sulla stagione balneare: "le linee guida nazionali dovranno sciogliere il quando e il come riaprire gli stabilimenti. La stagione balneare partirà in ritardo, non siamo in condizione di aprirla domani né lunedì prossimo. Il come - ha spiegato l'assessore - dipenderà sia dalla capacità delle linee guida nazionali che da quelle regionali ma anche da quella delle categorie di aiutarci a fornire un messaggio chiaro: si potranno frequentare gli stabilimenti e gli arenili in una condizione di sicurezza sanitaria per tutti i cittadini. la situazione nel Lazio è tale per cui ha un senso parlare di riaperture - ha proseguito l'assessore Orneli - ma dobbiamo anticipare le decisioni nazionali entrando nel merito di come riaprono le strutture balneari e questo come sarà anche dentro la nostra campagna di comunicazione. Dobbiamo sapere che convivremo per un certo tempo con una situazione in cui c'è una coincidenza tra l'interesse legittimo del mercato degli operatori, che vogliono accogliere l'utenza, e il messaggio mandato da queste strutture. Non sarà irrilevante sapere se in due stabilimenti confinanti, uno ha organizzato la possibilità di far pranzare le persone sotto l'ombrellone e un altro no. Su questo punto non ci sarà un obbligo dalle linee guida regionali ma una raccomandazione sì", ha concluso Orneli. (segue) (Rer)