Lazio: balneari, Regione intervenga su proroghe concessioni e sgravi fiscali (6)

- Per l'assessora al Turismo Giovanna Pugliese sulla questione concessioni bisogna rimandare a quanto dirà il governo nella conferenza Stato Regioni. "Poi noi in questo mese e mezzo abbiamo richiesto tutte le misure importanti per il comparto, abbiamo incontrato il ministro Franceschini che ci ha assicurato che in questi giorni dovremmo avere risposte importanti: dalla liquidità alle imprese, al bonus vacanze - ha detto Pugliese -. Questo 2020 è un anno che ci impone di ripensare il turismo, un turismo italiano e probabilmente regionale è un'occasione per sviluppare il turismo dei borghi. Come promozione turistica - ha precisato Pugliese - l'assessorato non ha molte risorse, il discorso del turismo deve essere trasversale a tutti gli altri assessorati. Un fondo che sia solo per il turismo che ci dia la possibilità di procedere nella Regione con progetti nuovi. Stiamo lavorando con l'assessore Di Berardino per far fronte ai lavoratori del settore con i fondi europei per un comparto provato, le campagne di comunicazione. Riusciremo a fare la vacanza al mare, da qui a settembre a riaccendere una nuova energia", ha concluso l'assessore Pugliese. (Rer)