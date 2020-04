Lavoro: Inps, +968.000 assunzioni in primi 2 mesi 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Su base annua - prosegue l'Inps - il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) divenuto leggermente negativo (-31.000) certifica, sulla scia della dinamica evidenziata dall'autunno 2019, l'avvenuto esaurimento del trend occupazionale positivo che aveva contrassegnato gli anni dal 2015 al 2019.Rimane ancora positivo - pur riducendosi - il saldo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+270.000; a gennaio era risultato pari a 298.000); si conferma il trend negativo del saldo dei rapporti a tempo determinato che a febbraio 2020 è risultato pari a -253.000. Rafforzano le tendenze alla flessione anche i saldi di somministrati e stagionali. L'apprendistato rallenta ma su base annua il saldo rimane positivo. Per l'intermittente si registra il passaggio da un saldo annuale positivo a un saldo negativo (per la prima volta dal 2016).