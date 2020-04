Lavoro: Inps, +968.000 assunzioni in primi 2 mesi 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale (Cpo), a febbraio 2020 si attesta intorno alle 16.000 unità (sostanzialmente stabile rispetto allo stesso mese del 2019); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 240 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto famiglia (Lf), a febbraio 2020 essi risultano circa 9.000 (in riduzione rispetto a febbraio 2019); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 169 euro. (Com)