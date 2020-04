Ue: Crippa (M5s), bene Conte, da Consiglio europeo ottimo segnale che fa sperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, segnala che "dai lavori del Consiglio europeo di oggi arriva un ottimo segnale che fa ben sperare per il futuro. L'Europa, grazie anche al lavoro del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha compreso che, di fronte ad una situazione senza precedenti, bisogna attivare strumenti e aiuti straordinari". A giudizio del parlamentare, "il fatto che si stia lavorando allo strumento innovativo del Recovery fund è molto importante, e di questo dobbiamo dire grazie a Conte. Ora non bisogna mollare e lavorare", continua l'esponente del M5s in una nota, "affinché i risultati finora ottenuti vengano mantenuti e incrementati nella proposta che la Commissione europea porterà sui tavoli europei il prossimo 6 maggio". (Com)