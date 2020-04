Coronavirus: per Moody's affidabilità creditizia italiana resta inalterata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moody's Investors, sostiene che l'affidabilità creditizia dell'Italia dovrebbe restate inalterata data la natura temporanea della recessione e i bassi costi di finanziamento. In un rapporto, l'agenzia di rating osserva che sebbene la pandemia di coronavirus stia causando un grave shock economico che spingerà il debito pubblico italiano a raggiungere livelli record quest'anno, l'affidabilità creditizia del paese dovrebbe rimanere sostanzialmente inalterata data la natura temporanea della recessione e i continui bassi costi di finanziamento. Per Kathrin Muehlbronner, senior vice president di Moody's, "questa opinione si basa su tre ipotesi chiave: in primo luogo, che l'economia inizierà a riprendersi dal terzo trimestre in poi. In secondo luogo, che i costi di finanziamento sostenuti saranno bassi consentire al governo di gestire il suo livello di debito più elevato e, infine, che le autorità italiane presenteranno un piano fiscale a medio termine che ridurrà il debito nei prossimi anni". (Res)