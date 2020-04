Ue: De Petris (Leu), da Europa passo avanti sostanziale, merito in buona parte governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, afferma che "il risultato del Consiglio europeo segna un passo avanti concreto e importante nella strategia con cui l'Europa fronteggerà questa crisi". La decisione di istituire il Recovery fund, prosegue la parlamentare in una nota, "è una vittoria del governo italiano e degli altri Paesi che si sono battuti per mettere in campo strumenti innovativi e solidali. Ora - prosegue - bisogna insistere perché il Fondo sia all'altezza della situazione, sia per quanto riguarda la sua potenza di fuoco sia per quanto riguarda i tempi, che devono essere il più rapidi possibili. Altrettanto importante - conclude De Petris - è che la dinamica del finanziamento del Fondo non finisca per pesare ulteriormente sul debito dei Paesi già messi in grave difficoltà da una crisi enorme, imprevedibile e imprevista". (Com)