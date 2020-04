© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, commenta quanto stabilito dal Consiglio europeo con l'istituzine del Recovery fund e su Twitter scrive: "In Europa si avvicina un risultato storico per Italia, non è un caso che Salvini già dica che è una disfatta. Per lui molto probabilmente". (Rin)