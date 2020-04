Coronavirus: Lega Lazio, Zingaretti e D'Amato girano le spalle a sos medici su tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato non ascoltano l'allarme del Sindacato medici italiani che hanno denunciato l'impossibilità di poter avere accesso ai tamponi per la diagnosi Covid". Lo affermano in una nota il capogruppo Orlando Angelo Tripodi e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese, che annunciano un'interrogazione immediata sul caso. "Perché le reiterate richieste da parte dei medici di famiglia sono rimaste pressoché inascoltate sulla necessità di prendere in carico pazienti sospetti (sintomatici o contatti) portate all'attenzione degli uffici di profilassi? Ogni medico di famiglia nel Lazio, secondo il sindacato che ne rappresenta circa 5mila, ha fatto mediamente dalle 7 alle 10 segnalazioni: di queste, nella migliore delle ipotesi, ne sono state processate appena il 15 per cento. Per non parlare della carenza dei dispositivi di protezione, tanto che - stando alla denuncia - i medici di continuità assistenziale e medici di famiglia si recano a mani nude a casa dei pazienti. Zingaretti e D'Amato preferiscono tacere anche di fronte al grido di allarme dei camici bianchi?", conclude la nota. (Com)