Alitalia: De Vecchis (Lega), dopo parole Patuanelli vertici azienda riferiscano in Parlamento

- Per il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, "l'audizione del ministro Patuanelli nulla aggiunge, ma sopratutto nulla chiarisce sulle preoccupazioni che avevamo, che abbiamo ancora e che continueremo ad avere, vista la confusione che regna nel governo sulla tenuta occupazionale di Alitalia, sul futuro assetto della flotta nonché dei livelli occupazionali". Il Paese, continua il parlamentare in una nota, "ha bisogno di dati certi, di impegno, di progettualità, come ha già ricordato il collega Durigon, per ritrovare il suo vettore. Chiediamo che i vertici dell'azienda vengano in audizione in Parlamento, dove i numeri non si possono dare a caso: lo debbono ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte, lo debbono al Paese".(Com)