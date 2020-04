Coronavirus: De Micheli, per mezzi pubblici misure protocollo sicurezza ed altre nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 maggio, con le prime riaperture delle attività produttive "ci sarà un incremento di 2,7 milioni lavoratori" in circolazione "di cui una parte utilizzerà i mezzi pubblici. Per questo abbiamo confermato il protocollo dei mezzi pubblici". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di "Sono le venti" sul Canale 9. Ma il protocollo "è stato ampliato perchè introduciamo misure di sicurezza nelle aree delle stazioni e degli aeroporti per incominciare a garantire il distanziamento sociale anche nelle aree di sosta e attesa". Inoltre "abbiamo stabilito l'obbligo di individuare solo accessi e solo uscite dai singoli mezzi e abbiamo previsto altre misure per la sanificazione dei mezzi". La "vera grande misura che consentirà di governare un numero minore di persone sui mezzi pubblici - ha concluso - è quella della modifica degli orari di accesso al lavoro". (Rin)