- Sul fondo di recupero, la Commissione europea farà una proposta e l'Eurogruppo si riunirà entro le prossime due settimane per riprendere a lavorare su questo documento. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. "Abbiamo dimostrato di poter agire in fretta", ha aggiunto Centeno al termine del Consiglio Ue svoltosi oggi in videoconferenza. (Beb)