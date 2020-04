Ue: von der Leyen, per Recovery Fund parliamo di trilioni di euro, non di milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Recovery Fund "non stiamo parlando di milioni, ma di migliaia di miliardi" di euro. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il Consiglio europeo tenutosi oggi in videoconferenza. La presidente ha aggiunto che c'è "un solo strumento che può portare questa ripresa" ed è il bilancio a lungo termine dell'Ue, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) legato al Recovery Fund. Von der Leyen ha spiegato che "gli investimenti devono essere anticipati e deve esserci equilibrio tra sovvenzioni e prestiti". (Beb)