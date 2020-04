Decreto Cura Italia: Carfagna (FI), oggi diciamo no non nel nostro nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio a nome del gruppo di FI per spiegare il no alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Cura Italia, ha affermato: "Oggi noi diciamo: non nel nostro nome. Il voto di Forza Italia al Cura Italia è un no al merito e al metodo, perché la responsabilità della gestione della crisi, la responsabilità del futuro, graveranno per intero sulle spalle del governo, davanti all'Italia e alla storia. Il quadro in cui si è mosso l'esecutivo di Giuseppe Conte è quello della superficialità e dell'isolamento. Si sono arrogati il diritto di decidere da soli", ha continuato la parlamentare, "in uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica. Hanno ostinatamente rifiutato ogni forma di collaborazione, ignorando le forze politiche che non siedono in Consiglio dei ministri, ma rappresentano metà del Paese. Avrebbero potuto invece prendere esempio dai governi in carica nelle difficilissime stagioni del dopoguerra, del terrorismo e dei grandi terremoti, che hanno superato l'interesse e l'orgoglio di parte in nome dell'interesse e dell'orgoglio della nazione". (segue) (Rin)