Decreto Cura Italia: Carfagna (FI), oggi diciamo no non nel nostro nome (2)

- Per Carfagna, "questa gestione divisiva dell'emergenza ha dato risultati pessimi: provvedimenti tardivi, insufficienti, ideologici, accompagnati da una comunicazione confusa e poco istituzionale. Ora, è fondamentale pensare alla ripartenza, alla ricostruzione. E il governo non ha uno straccio d'idea sulle priorità assolute: crescita, investimenti, creare lavoro e nuova ricchezza. Mentre si incartano su Mes sì, Mes no, le urgenze sono altre: non c'è Meccanismo europeo di stabilità o Recovery fund che tengano se l'Italia non riprende a crescere. Non si vive solo di soldi presi a prestito", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia, "occorre una nuova stagione di liberazione delle imprese e delle famiglie dalle tasse, dalla burocrazia, dalla giustizia lenta. Serve una vera rivoluzione digitale, serve innovazione. Servono investimenti. Serve una strategia di lungo periodo che il governo non ha". (Rin)