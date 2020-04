© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al post sul "25 aprile" pubblicato sul profilo Facebook dall'ufficiale dell'Esercito e consigliere comunale di Forlì dal contenuto inappropriato "ho chiesto l'avvio immediato di tutte le azioni necessarie per far piena luce sulla vicenda a tutela dell'immagine della Difesa". Lo si legge in una nota del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. (Com)