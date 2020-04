Coronavirus: Sala su ripartenza, credo che la prudenza adesso debba prevalere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in vista della ripartenza, la prudenza deve prevalere. Lo ha spiegato nella puntata di Piazzapulita che andrà in onda stasera su La7. "Sento la voglia, la volontà dei cittadini e delle aziende di ripartire, ma sento anche molto cautela e un po' di paura ancora. Io non so se proprio ci sarà una fase uno, una fase due, probabilmente fino a che non arriva un vaccino dovremo lavorare anche per correzioni, probabilmente per stop and go, e quindi a maggior ragione credo che la prudenza debba prevalere adesso", ha detto il sindaco di Milano. In merito alla ripartenza il primo cittadino ha parlato anche di una fase in cui "dovremo intensificare il controllo", osservando che "però ci vorrà tanto civismo da parte di tutti".(Rem)