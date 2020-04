Imprese: Inwit, Cda definisce regole governance e nomina comitati endoconsiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Inwit si è riunito oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, prendendo atto delle dimissioni dalla carica rassegnate dal consigliere Barbara Cavaleri per consentire la nomina di un consigliere non esecutivo e indipendente di designazione di Vodafone Europe, secondo quanto previsto nel patto parasociale. Lo si apprende da un comunicato stampa di Inwit. Il Consiglio ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del codice civile, amministratore della società Angela Maria Cossellu, verificandone i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Il nuovo amministratore, prosegue la nota, resterà in carica fino alla prossima assemblea, ai sensi di legge, e la delibera è stata approvata dal collegio sindacale. Il Cda ha poi provveduto alla nomina dei seguenti comitati endoconsiliari, attribuendo ai medesimi i compiti previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile: Comitato per le nomine e la remunerazione, Comitato parti correlate, Comitato per il controllo e i rischi e Comitato sostenibilità. (segue) (Com)