Imprese: Inwit, Cda definisce regole governance e nomina comitati endoconsiliari (2)

- In particolare, il consiglio ha deliberato di determinare in tre il numero dei componenti del Comitato per le nomine e la remunerazione, nominando per tale incarico i consiglieri indipendenti Filomena Passeggio e Laura Cavatorta e il consigliere non esecutivo Antonio Corda; di determinare in cinque il numero dei componenti del Comitato per il controllo e i rischi, nominando per tale incarico i consiglieri indipendenti Angela Maria Cossellu, Secondina Giulia Ravera e Francesco Valsecchi e i consiglieri non esecutivi Agostino Nuzzolo e Antonio Corda; di determinare in tre il numero dei componenti del Comitato parti correlate, nominando per tale incarico i consiglieri indipendenti Secondina Giulia Ravera, Filomena Passeggio e Angela Maria Cossellu; e di determinare in cinque il numero dei componenti del Comitato sostenibilità, nominando per tale incarico i consiglieri indipendenti Laura Cavatorta e Francesco Valsecchi e i consiglieri non esecutivi Sabrina Di Bartolomeo, Carlo Nardello e Fabrizio Rocchio. In aggiunta, il Cda ha nominato il consigliere Secondina Giulia Ravera all’incarico di lead indipendent director. (segue) (Com)