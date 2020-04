Imprese: Inwit, Cda definisce regole governance e nomina comitati endoconsiliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio ha infine nominato l’organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001, a decorrere dal 5 maggio 2020 e fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, composto da Francesco Monastero con funzioni di Presidente, Giuliano Foglia, Umberto La Commara e Laura Trucco. È stato anche aggiornato, in considerazione del nuovo assetto proprietario e della cessazione dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Tim, i principali documenti di corporate governance adottati dalla società e approvato i regolamenti dei comitati endoconsiliari di nuova istituzione e il regolamento del Consiglio di amministrazione. La documentazione è in fase di pubblicazione sul sito internet della Società. (Com)