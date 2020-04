Coronavirus: Fd'I Lazio, le proposte per la fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella videoconferenza stampa di oggi, Fratelli d'Italia alla Regione Lazio ha presentato alcune proposte per la riorganizzazione delle attività economiche e sanitarie della fase 2 e riassunto quanto fatto nel corso dell'emergenza coronavirus, "evidenziando criticità e ritardi di alcuni provvedimenti annunciati dalla giunta Zingaretti". Si legge in una nota del gruppo Fd'I della Regione Lazio. "Ribadiamo la necessità di riaprire al più presto (nel rispetto delle norme di profilassi) l'aula della Pisana, perché la congiuntura economica e l'organizzazione sanitaria della fase 2 necessitano risposte efficaci ed immediate che la politica ha l'obbligo di fornire, indicando al più presto puntuali interventi per la ripresa alla popolazione. Sottolineiamo l'estrema lentezza del potere esecutivo del Lazio e l'inefficienza degli strumenti informatici utilizzati: dal blocco del portale Fare Lazio che lascerà senza prestito molte Pmi, partite iva e professionisti che non hanno potuto inoltrare domanda, alle centinaia di migliaia di richieste cig ancora inevase. Un quadro che attesta come, a due mesi e mezzo dall'inizio dell'emergenza, la Regione Lazio ancora non riesca a fare avere ad imprese e famiglie il sostegno economico per far riaprire le aziende e salvare i posti di lavoro, ma anche per consentire l'acquisto beni di prima necessità". (segue) (Com)