Coronavirus: Fd'I Lazio, le proposte per la fase 2 (2)

- Sempre sul tema delle misure economiche, "ricordiamo come le proposte da noi avanzate siano attente alle disponibilità del bilancio regionale e come Fd'I abbia attivamente collaborato con la giunta per trovare risorse necessarie, fornendo concreti suggerimenti anche per la semplificazione e riduzione della burocrazia. Un contributo importante è quello di evidenziare soluzioni a costo zero per aiutare gli imprenditori, a cominciare dagli stagionali come i balneari per i quali proponiamo una proroga delle concessioni fino al 2033 per incentivare gli investimenti, la possibilità di restare aperti fuori stagione ed i voucher per i dipendenti stagionali". Per quanto concerne la ripresa delle attività lavorative, "tra quelle che devono ripartire subito c'è il comparto dell'edilizia già in contrazione prima dell'emergenza ma la Regione è in forte ritardo sui protocolli sanitari specifici per i cantieri". Inoltre, per Fratelli d'Italia è urgente rilanciare i settori più danneggiati dalle misure di contenimento del Covid-19, "per i quali si può utilizzare il 'tesoretto' di 500 milioni di euro nella disponibilità della Regione, tra sospensione mutui e fondi europei non spesi, che vanno utilizzati per incrementare il bonus sociale per i piccoli operatori del turismo e dell'indotto, (anche per quelli delle aree interne del Lazio) e per emettere un bando straordinario dedicato alle associazioni di Protezione civile che stanno prodigando per aiutare la popolazione". (segue) (Com)