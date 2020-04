Coronavirus: Fd'I Lazio, le proposte per la fase 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di Sanità, per la fase 2 "riteniamo indispensabile ripristinare le attività quotidiane nelle tante strutture ospedaliere che fino ad oggi hanno ospitato reparti Covid-19, sia come hub che come spoke, per consentire le attività di cura delle altre patologie. Giudichiamo negativa la strategia adottata dalla Regione Lazio di spalmare reparti Covid-19 su molti ospedali romani e del Lazio, e su strutture private accreditate, cosa che ha favorito l'aumento dei contagi tra il personale sanitario, ma anche provocato un forte impennata delle liste di attesa". Parallelamente, "come più volte suggerito da Fd'I, vanno individuate 3 o 4 strutture ospedaliere dedicate esclusivamente al Covid-19, senza però incidere sull'erogazione di tutti gli altri servizi sanitari, incrementando la sorveglianza e l'assistenza sanitaria domiciliare con la creazione di task force delle Asl in pieno collegamento e coordinamento con i medici di base, all'interno dei singoli distretti sanitari. In merito alla mancata erogazione dei contributi previsti per l'assistenza domiciliare alle persone in condizione di disabilità gravissima - conclude il gruppo consiliare della Regione Lazio di Fratelli d'Italia -, ci chiediamo perché la Regione Lazio non abbia verificato ciò che stanno facendo i comuni con i soldi sulla disabilità che passano ai distretti". (Com)