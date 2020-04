Ue: Fraccaro, sì a urgenza Recovery fund nostra vittoria, da Conte lavoro straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, sottolinea che "il Consiglio europeo, sollecitato dall’Italia, ha approvato la proposta di istituire il Recovery fund: uno strumento fondamentale per proteggere le economie in difficoltà e finanziare la ripresa, riconosciuto dagli Stati come necessario e urgente. È una grande vittoria - prosegue su Facebook l'esponente dell'esecutivo - nostra e dei Paesi che l’hanno sostenuto. Abbiamo ottenuto questo risultato grazie allo straordinario lavoro portato avanti al tavolo della trattativa da parte del presidente Giuseppe Conte, che ancora una volta dimostra grande autorevolezza, capacità di leadership e concretezza politica. L’Italia può esserne orgogliosa". (Rin)