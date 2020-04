Imprese: Inwit, nuovi rating con outlook stabile da Fitch e S&P

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si informa che le agenzie Standard and Poor’s e Fitch hanno assegnato rating alla società Inwit, che ha recentemente utilizzato 2,7 miliardi di euro per finanziare l’acquisizione di Vodafone Towers e il pagamento del dividendo straordinario. Lo si apprende da un comunicato stampa della società. Fitch ha assegnato un rating Investment Grade BBB- con outlook stabile, e un rating obbligazionario senior unsecured BBB- che si applicherà anche a future emissioni. Standard and Poor’s ha invece assegnato issuer credit rating di lungo termine BB+ con outlook stabile. Entrambe le agenzie, nel corso delle loro analisi, hanno sottolineato il posizionamento di mercato di Inwit in quanto maggiore società italiana di infrastrutture wireless con oltre 22 mila torri dislocate sul territorio nazionale; il ruolo centrale della società a sostegno della Telco Industry nello sviluppo del 5G e di tutte le tecnologie wireless; e la forza del business di Inwit, basato sulla stabilità e sulla visibilità della generazione di flussi di cassa anche nel contesto attuale. L’assegnazione dei rating, prosegue la nota, permetterà ad Inwit di continuare a ottimizzare la sua struttura finanziaria e a diversificare le fonti di finanziamento accedendo al mercato dei capitali a condizioni di mercato favorevoli. (Com)