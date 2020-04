Coronavirus: domani webinar di "Ricostruire" su scenario economico post-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 14.30, si terrà il secondo webinar del progetto "Ricostruire". Nicola Rossi, professore di Economia politica all'università di Tor Vergata, e il leader di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, promotore del piano strategico per rilanciare il Paese, discuteranno de "l'Italia e il rischio di una drammatica crisi economica e finanziaria": questo è anche il titolo del seminario online. "La politica oggi deve decidere, e dire che il 3 maggio si apre - afferma in una nota Parisi -. Bisogna essere consapevoli del rischio economico a cui andiamo incontro. Un crollo del Pil superiore al 10 per cento e il rischio che la ripresa sia molto lenta perché siamo un Paese fragile e bloccato dalla burocrazia". Il webinar è aperto a stampa, rappresentanti delle istituzioni e mondo della scuola.(Com)