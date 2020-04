© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione - si legge in una nota - ha ricevuto segnalazioni in merito a questionari a fini statistici inviati alle scuole con domande che sondano opinioni degli studenti anche di carattere politico. O comunque su tematiche delicate e non strettamente scolastiche. Il ministero si dissocia e ricorda che non avalla tali iniziative da cui è naturalmente estraneo.(Com)