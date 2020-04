Arabia Saudita: Ramadan 2020 inizierà venerdì 24 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ramadan 2020 inizierà venerdì 24 aprile, ha annunciato oggi la Corte suprema dell'Arabia Saudita. Quest’anno il mese sacro per i musulmani sarà caratterizzato dalle misure di contenimento sociale a causa della pandemia di coronavirus, compresa la chiusura dei luoghi di culto. La Grande Moschea della Mecca e la Moschea del Profeta a Madina, i due siti più sacri dell'Islam, sono entrambi vuoti a causa del coprifuoco imposto dalle autorità saudite nelle due città. L’Arabia Saudita ha sottolineato che le autorità faciliteranno il coprifuoco in modo che le persone possano lasciare le loro case per soddisfare i bisogni necessari, come l'assistenza sanitaria e le scorte di cibo, dalle 9 alle 17. Più di 1,6 miliardi di musulmani in tutto il mondo celebreranno il mese di Ramadan, durante il quale i credenti si asterranno dal mangiare e dal bere dall'alba al tramonto.(Res)