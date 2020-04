Ue: Crimi, convergenza su Recovery fund passaggio fondamentale, ringrazio Conte per determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma: "L'Europa sta rispondendo all'emergenza coronavirus: tutti stanno finalmente comprendendo la portata della posta in gioco e facendo squadra". Il nostro Paese, continua il viceministro all'Interno su Facebook, "chiede all'Unione il coraggio di scrivere un nuovo capitolo della sua storia e diventare compiutamente una grande comunità. Questa giornata induce all'ottimismo. La convergenza sull'adozione del Recovery fund è un passaggio fondamentale che risponde ai nostri obiettivi. Ora dobbiamo continuare in un percorso non semplice che affrontiamo con la massima risolutezza e volontà di collaborazione. Ringrazio - conclude Crimi - il presidente Giuseppe Conte per l'impegno e la determinazione che continua a dimostrare, e tutti coloro che stanno dando il proprio contributo per il bene dell'Italia". (Rin)