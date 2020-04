Coronavirus: Pirozzi (Fd'I), stupito da conversione del Pd Lazio al "modello Genova"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scopro con stupore dalle agenzie di stampa che il senatore, nonché segretario regionale del Pd Lazio, Bruno Astorre, scopre la bontà del 'modello Genova' per uscire dalle emergenze, anche nel Lazio". Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, presidente della commissione Tutela del territorio del Consiglio regionale del Lazio e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia. "Sembra passato un secolo da quando, a novembre 2019, lui e tutto il suo partito votarono contro gli emendamenti di Fratelli d’Italia, al decreto sisma (da me consegnati alla Camera a nome di tutto il Consiglio regionale) che chiedevano - aggiunge Pirozzi - di applicarlo per la ricostruzione. Ovviamente non posso che essere favorevole, purché vengano mantenute in essere le garanzie che tutelano i soggetti attuatori da spiacevoli incidenti di percorso. Niente 'tana libera tutti, insomma' ", conclude Pirozzi.(Com)