Ue: Bonafede, bene Recovery fund, grazie a Conte Italia si fa valere in Europa

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, fa i suoi "complimenti al presidente Giuseppe Conte per il risultato straordinario che è riuscito a conseguire in Europa" e su Facebook spiega: "Il 'Recovery fund', infatti, dovrà rappresentare un passo fondamentale per la protezione del tessuto socio-economico dei Paesi più colpiti dall'emergenza Coronavirus. La determinazione del nostro presidente del Consiglio - conclude - è lo specchio di un Paese che finalmente si fa a valere in Europa". (Rin)