Coronavirus: Sala, di fatto in Regione Lombardia i test non si fanno, cosa gravissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui test si vede nulla, ad oggi non ci sono ancora test autorizzati, oggi di fatto in regione Lombardia i test non si fanno e la trovo una cosa gravissima". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella puntata della trasmissione Piazzapulita che andrà in onda questa sera su La7. "Quando si dice che probabilmente i contagiati a Milano sono il 15 per cento, da un lato è un numero pazzesco, ma dall'altro 'potenzialmente' è una cosa positiva perché quella parte della popolazione tendenzialmente è immune", ha osservato Sala, concludendo: "Io non riesco a capire come mai ancora non si parta con i test". (Rem)