Energia: l'importanza del Gnl di piccola taglia nel rilancio economico europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto elettrico “leggero” è vicino alla maturità ma “ci vorranno ancora anni perché si possa decisamente imporre, e richiederà ancora ingenti sussidi, perché il prezzo di mercato non è e non sarà a lungo confrontabile con i derivati petroliferi”. Tempi ulteriormente maggiori riguardano inoltre l’elettrificazione dei trasporti pesanti che ad oggi vedono alti prezzi. Anche l’idrogeno, oltre ai problemi economici, il doppio o il triplo rispetto al Gnl, ha ancora notevoli problemi tecnologici per un uso diffuso. “Una cosa è sicura, il rilancio dell’Europa con il Green Deal non potrà basarsi solo su sussidi pubblici, servono le forze del mercato, come abbiamo dimostrato qui in Italia, con incentivi al Gnl stradale pesante assolutamente residuali e in qualche caso inutili”, sottolinea Gavagnin. A rendere ancora più importante il settore del Gnl di piccola è l’attuale situazione del mercato petrolifero i cui shock potrebbero spingere gli investitori a considerare troppo rischioso puntare ancora sulla preminenza dell’oil sul gas. “Le compagnie dovranno diversificare, certo nelle rinnovabili, come hanno iniziato a fare, ma soprattutto nel gas naturale e nel Gnl”, ha sottolineato Gavagnin ricordando inoltre “l’appello venuto in ambito Opec per coinvolgere anche il Gnl nella politica di tagli della produzione di petrolio, caduti nel vuoto”. (Res)