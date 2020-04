Auto: Daimler prolunga cassa integrazione fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravemente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha prolungato la cassa integrazione per gran parte dei propri dipendenti. Introdotto il 6 aprile scorso e in scadenza il 30 aprile per circa l'80 per cento dei 170 mila lavoratori di Daimler in Germania, il regime sarà in vigore fino alla fine di maggio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la proroga della cassa integrazione non equivale a un'estensione generale della misura. “La situazione rimane diversa all'interno dell'azienda”, ha affermato l'amministratore delegato di Daimler, Ola Kallenius. A causa della crisi innescata dal coronavirus, nel primo trimestre dell'anno gli utili del conglomerato al lordo di interessi e imposte hanno subito un crollo dell'80 per cento a 617 milioni di euro. Il gruppo ha, inoltre, comunicato che l'impatto della crisi su domanda, catene di approvvigionamento e produzione non ha potuto essere valutato in modo affidabile e dettagliato. Tuttavia, Daimler presume che nel 2020 fatturato, vendite e utile operativo saranno inferiori ai livelli dello scorso anno. All'inizio di aprile, il direttore finanziario di Daimler, Harald Wilhelm, ha dichiarato che, data la crisi, garantire la liquidità è una priorità assoluta. A tal fine, la società ha recentemente ottenuto una linea di credito dalle banche per oltre 12 miliardi di euro. “Dato che abbiamo adottato misure globali per proteggere le nostre riserve di liquidità e aumentato la nostra flessibilità finanziaria, siamo fiduciosi che saremo ben posizionati per il periodo durante e dopo la crisi”, ha affermato Daimler. (Geb)