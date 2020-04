Coronavirus: De Corato e Foroni, mascherine già consegnate a polizie locali, altre 40.000 nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha anticipato la richiesta avanzata dai sindacati sulla fornitura di dpi: nei prossimi giorni, infatti, saranno consegnate altre 40.000 mascherine alle Polizie locali e provinciali". Lo dichiarano gli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) e Pietro Foroni (Protezione civile). "Già lo scorso mese - ricordano gli assessori - abbiamo consegnato analogo quantitativo alle Polizie locali. Relativamente al pagamento degli straordinari, Regione Lombardia ha già stanziato 460.000 euro per l'operazione 'SmartCovid' finanziando 60 Comuni". "Il 10 aprile - concludono De Corato e Foroni - sono state consegnate 100.000 mascherine alle Forze dell'ordine. Gli agenti impegnati stanno fornendo un contributo importante per il controllo del territorio. La battaglia contro il virus non è ancora vinta e i prossimi giorni saranno fondamentali". (Com)