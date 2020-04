Coronavirus: Css, presenza anticorpi non vuol dire essere immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test sierologici "li dobbiamo identificare come test validati ed è quello che si accinge a fare la commissione nominata dal commissario Arcuri. I soggetti che dovessero avere anticorpi sono soggetti entrati in contatto con il virus ma la loro contagiosità deve essere accertata anche con l'esame con il tampone". Lo ha affermato il professor Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus. "L'eventuale presenza di anticorpi non necessariamente vuol dire immunità protettiva ma sopratutto non sappiamo per quanto tempo perdurano", ha chiarito. (Rin)