Coronavirus: Lega, 5 Stelle scaricano responsabilità su Lombardia per nascondere colpe governo

- La senatrice bergamasca della Lega Simona Pergreffi, risponde in una nota alle dichiarazioni del capogruppo del Movimento 5 Stellealla Camera, Davide Crippa: "Ogni giorno che passa c'è un esponente dei 5 Stelle che cerca di fare lo scaricabarile su Regione Lombardia per nascondere le colpe di un governo che non si è attrezzato per affrontare una pandemia e un ministro degli Esteri come Di Maio che, a meno di una settimana dallo tsunami che si è abbattuto sull’Italia, ha portato in Cina 2mila tonnellate di dispositivi per affrontare il Coronavirus ". "Il ministro Speranza sul Corriere della Sera a proposito del piano pandemico secretato, oggi, ha affermato che è stato presentato quando in Italia c'erano solo 3 casi - ha concluso - Infatti, hanno aspettato che ce ne fossero centinaia prima di agire. Il resto è storia, drammatica, purtroppo ". (Com)