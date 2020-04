Regione Lazio: M5s, fondi bilancio 2020 siano investiti su azioni lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla mobilità, aggiunge la nota M5s Lazio, "in un momento di crisi di tale portata, vanno presi in considerazione aiuti ai cittadini che muovendosi con i mezzi pubblici, hanno effettuato abbonamenti annuali senza poter usufruire del servizio a causa del lockdown. Da qui la proposta del consigliere Devid Porrello di istituire un fondo per restituire i mesi persi agli abbonati con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, con figli disabili a carico o facenti parte di nuclei familiari numerosi. Anche le infrastrutture telematiche vanno rinnovate ed implementate e come suggerito dalla consigliera Gaia Pennarella, proprio perché questa crisi sanitaria ha messo in luce la carenza di tali strumenti, vanno previsti investimenti affinché, in piena sicurezza, si mettano tutti i cittadini in grado di poterne usufruire, colmando il digital divide che non mette tutta la popolazione sullo stesso piano. Gli stessi edifici scolastici che necessitano di ristrutturazioni possono essere in questo periodo messi in sicurezza, sfruttando anche i fondi nazionali che possono essere impegnati per aiutare i Comuni a mettere in cantiere tali opere. Stiamo vivendo un periodo senza precedenti, ma abbiamo il dovere di trasformare la drammaticità del momento in un'occasione per cambiare le nostre prospettive ed avere una visione che non sia solo di prossimità ma che guardi anche al futuro". (Com)