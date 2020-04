Coronavirus: Css, linee guida riaperture studiate per tenere sotto 1 indice contagiosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus, ha spiegato che "lo studio di sieroprevalenza non inizierà né terminerà per permettere di modulare le scelte iniziali della fase 2. Le linee di orientamento" per le riaperture "sono state suggerite secondo i dati epidemiologici, i profili lavorativi, secondo i parametri dell'Inail, con l'obiettivo di identificare dei settori produttivi la cui apertura consentisse di poter mantenere l'indice di contagiosità sotto 1". (Rin)