Coronavirus: anche al ps di Desio una tenda pretriage montata dai volontari di protezione civile Monza

- Questa mattina la Protezione civile della Provincia di Monza Brianza ha coordinato le operazioni di montaggio di una tenda pneumatica da utilizzare per differenziare i percorsi di accesso al Pronto soccorso di Desio, come richiesto dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. Sono stati coinvolti 14 volontari provenienti dal Gruppo Comunale di Desio, dalla Protezione civile Campovolo di Cogliate, dal Gruppo Comunale di Burago, dall'Intergruppo Comunale di Veduggio e Renate. La tenda occupa uno spazio davanti al Pronto Soccorso pari a 8 metri per 5 metri e sarà gestita dal personale ospedaliero. Come da indicazioni ricevute da Regione Lombardia, la struttura non dovrà essere presidiata dai volontari di protezione civile che rimarranno invece a disposizione per eventuale gestione di manutenzione nel caso di malfunzionamento o rotture nella struttura in questione (gonfiaggio tenda, stufette, impianti elettrici). Nella sede di Agrate Brianza sono state consegnate altre 260.000 mila mascherine chirurgiche da parte di Regione Lombardia per i Comuni MB. La distribuzione è programmata per il prossimo lunedì 27 aprile: la Provincia sta coordinando la preparazione dei pacchi con la divisione delle mascherine ai singoli Comuni secondo il criterio della proporzionalità della popolazione. "Non si fermano mai i nostri volontari pronti con entusiasmo e professionalità a supportare la Provincia, Ats e i Comuni in tutte le operazioni di sostegno dei cittadini. Sono loro, insieme a tutti gli operatori sanitari, il vero volto della resistenza in questa drammatica situazione" dichiara il presidente della Provincia Monza Brianza Luca Santambrogio.(Com)