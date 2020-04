Coronavirus: Di Scala (FI), persi o dirottati i tamponi di Ischia, Procida e Pozzuoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Scala ha proseguito: ""Per questo, visto il silenzio di un'azienda sanitaria che probabilmente ignora persino le linee guida della Regione Campania disattendendo alle ordinanze del governatore, chiediamo a chi di dovere, se non di imbracciare il lanciafiamme, quanto meno di operare i dovuti accertamenti". Infine, l'esponente regionale campana di Forza Italia ha concluso così il suo intervento: "Anche perché non si capisce per quale ragione, pur disponendo di un proprio parco auto, l'Asl abbia deciso di esternalizzare questo servizio con i risultati che conosciamo. Approfondimenti dovuti anche e soprattutto a chi il tampone l'ha avuto in ritardo o non l'ha mai visto e non ce l'ha fatta". (Ren)