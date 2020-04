Coronavirus: Beccalossi (Misto), negozi e aziende chiuse ma governo pensa al Superenalotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel consiglio della Lombardia e 'autrice' della Legge regionale contro la ludopatia , commenta in una nota la notizia diffusa dall'agenzia dei Monopoli e delle Dogane che autorizza la ripresa della raccolta dei giochi in tabaccheria: "Il governo ha fretta di tornare a spennare gli italiani con il gioco d'azzardo. È paradossale che mentre i commercianti non sanno ancora quando potranno rialzare le serrande e gli imprenditori hanno le aziende ferme, la priorità è quella di ufficializzare il calendario dei giochi. In questo clima di confusione totale, l'unica cosa certa è che dal 4 maggio gli italiani potranno tornare a giocare al Superenalotto". "Mentre tutti gli studi dimostrano che la ludopatia colpisce soprattutto gli anziani e le fasce economicamente più deboli della popolazione - prosegue Viviana Beccalossi - e tutti gli indicatori ci dicono che nei prossimi mesi ci saranno milioni di nuovi poveri, ecco che si pensa bene di tornare a incentivare l'azzardo. Un comportamento schizofrenico e inaccettabile, oltre che pericoloso per i possibili assembramenti che si potranno creare". "Una battuta finale - conclude - ma i grillini lombardi e quelli al governo del Paese, nuovi paladini della battaglia contro l'azzardo, di tutto questo cosa pensano"?(Com)